Происшествия

Экс-директор гдовского «Смуравьево» пропала в Санкт-Петербурге

Жительница деревни Смуравьево-2 Гдовского района Вера Трушина пропала в Санкт-Петербурге. Об этом в социальных сетях сообщила ее дочь Надежда Евстигнеева - учредитель благотворительного фонда «Твое будущее», помогающая Ямской школе-интернату.

Фото: соцсети Веры Трушиной

«Она должна была выехать из Санкт-Петербурга в Москву на «Сапсане». Последний раз выходила на связь в 15.20 — высылала фотографии с Лиговского проспекта», - написала дочь пропавшей.

Надежда Евстигнеева также сообщила, что подала заявку на поиск в Петербургское отделение полиции и планирует туда направиться в ближайшее время.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Веры Трушиной, просят позвонить о телефону +79031114740.

Напомним, в октябре 2018 года Надежда Евстигнеева обвиняла в избиении лжегендиректора «Газпром Инвест Восток» Симака Саакяна, однако позже призналась, что устроила весь этот спектакль ради собственного пиара.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Ее мать, пропавшая Вера Трушина в 2015 году проиграла спор экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Жители поселка Смуравьево-2 не верили, что отопительный сезон начнется вовремя, а в случае, если окажутся не правы, пообещали накормить Андрея Турчака пирогами. В итоге они проиграли, губернатор выполнил обязательства и приехал на яблочный пирог.

Позже, в январе этого года, имя экс-директора гдовского МП «Смуравьево» Веры Трушиной появилось в СМИ в связи с приговором по статье 160 УК РФ (растрата).