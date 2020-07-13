Происшествия

Велосипед из бани украл безработный великолучанин

В Псковской области сотрудники полиции установили подозреваемых в ранее совершенных хищениях чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба УМВД по региону.

По имеющимся данным, в поселке Мелиораторов Великолукского района в период с марта по апрель из бани у дома по улице Центральной путем проникновения через незакрытую дверь была совершена кража велосипеда. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозревается безработный, ранее судимый за кражи 28-летний местный житель. Ведется проверка.

По версии следствия, в городе Пустошке 22 июня около 14.00 из квартиры дома по улице Мира похитили мобильный телефон, а также золотые кольцо и серьги. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении хищения. Это безработный, судимый житель Пустошки 1976 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках из автомобиля ВАЗ-2107, стоявшего у дома по улице Гражданской, были похищены магнитола, сабвуфер, набор инструментов, домкрат и другие вещи. В этой краже подозревается 15-летний великолукский учащийся. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.