Происшествия

Браконьер из Пустошкинского района наказан за незаконный вылов рыбы

В Пустошкинском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что мужчина, не имеющий разрешения (лицензии) установленного образца на добычу водных биологических ресурсов и квот на вылов рыбы, установил две ставные сети, в акватории озера Островито Пустошкинского района, в результате чего незаконно добыл водные биологические ресурсы: 9 щук, 6 лещей, 4 окуня, 2 линя, 1 карася, 6 штук плотвы, 5 штук густера, причинив своими преступными действиями водным биологическим ресурсам ущерб на общую сумму 17 575 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.