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Гражданина Латвии будут судить в Псковской области за организацию незаконной миграции

В Псковской области перед судом за организацию незаконной миграции предстанет гражданин Латвии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется в совершении семи преступлений, а именно - организации незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию.

Установлено, что в 2019 году мужчина, постоянно проживающий на территории Себежского района, создал организованную группу, в которую вовлек граждан России и Украины. Целью был незаконный ввоз граждан Украины с территории Белоруссии на территорию РФ вне установленных пунктов пропуска.

В 2019-2020 годах обвиняемый и его подельники организовали незаконный въезд на территорию Российской Федерации 35 граждан Украины.

При проведении Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области оперативно-розыскных мероприятий все иностранные граждане в различные периоды времени были задержаны и привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 3221 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.