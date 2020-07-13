Происшествия

Псковичка лишилась 120 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка

42-летняя псковичка стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 14 июля ей позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения незаконной транзакции денег обманным путем завладел денежными средствами горожанки в сумме около 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Таким же образом в тот же день 28-летний житель Псковского района не досчитался на своей банковской карте около 117 тысяч рублей. Проводится проверка.

А двое жителей Бежаницкого и Пыталовского районов при попытке осуществления через Интернет операций по купле-продаже токарного станка и детской мебели тоже стали жертвами дистанционного мошенничества и лишились в общей сложности свыше 50 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

В этой связи полиция напоминает, что во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера и реквизиты банковских карт. «И о каждом подобном случае необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», - добавили в ведомстве.