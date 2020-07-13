Происшествия

Пьяный мужчина угрожал убийством псковичке в одном из баров

В Пскове сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия посетителя кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

15 июля около 2.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта - кафе на улице Коммунальной - поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 37-летнего гражданина, который угрожал убийством 33-летней женщине.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.