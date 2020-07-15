Происшествия

«Целительница» обманула пенсионерку в Великих Луках

«Целительница» обманула пенсионерку в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, 14 июля в период с 12.00 до 13.00 в дом по улице Яна Арно к горожанке 1936 года рождения зашла неизвестная женщина. Она заявила, что видит на хозяйке порчу и готова ее снять. Однако, услугу попросила оплатить: сначала взяла тысячу, а потом еще 27 тысяч рублей. После окончания «сеанса» незнакомка удалилась. А пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подобные случаи отмечались на территории области и раньше, в том числе в Пскове и Великих Луках. «Потерпевшими становятся, как правило, люди преклонного возраста. И поэтому полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться разными магами или целителями. И ни в коем случае нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать при этом деньги или ценности. Тем более, в отсутствие родных и близких», - отметили в ведомстве.