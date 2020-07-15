Происшествия

Безработный порезал собутыльника в Пскове

В Пскове безработный мужчина порезал собутыльника в ходе распития алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, вечером 13 июля в доме по улице Мичуринской знакомые распивали спиртное. Между двумя мужчинами возникла ссора, и один из них пустил в ход нож. В результате 34-летний пскович получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. Услышав шум, в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что у соседей происходит драка.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела полиции. Пострадавший был госпитализирован. А подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался безработный житель областного центра 1968 года рождения, ранее судимый, в том числе за убийство. Он дал признательные показания. При обыске нож изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.