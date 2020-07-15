Происшествия

Пропавший в Псковском районе пенсионер найден в болотистой местности

В Псковском районе найден пенсионер Николай Николаев, ушедший за ягодами 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщалось ранее, 10 июля около 16.00 в лесной массив возле деревни Крипецкое-1 Псковского района он ушел за ягодами и не вернулся.

В результате предпринятых мер сегодня, 15 июля, около 13.00 в болотистой местности недалеко от деревни Сабижи Псковского района полицейские и специалисты МЧС обнаружили пенсионера. С ним все в порядке. В настоящее время Николай Николаев находится дома.

Полиция выражает благодарность представителям СМИ и всем гражданам, оказавшим содействие в розыске пенсионера.