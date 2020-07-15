Происшествия

Три ножа попытался провезти россиянин через границу в Псковской области

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ трех ножей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», куда на въезд в Россию прибыл один из соотечественников на легковом автомобиле «Форд».

При прохождении пограничного контроля на вопрос сотрудника управления, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 61-летний россиянин ответил отрицательно.

При этом в ходе осмотра его автомобиля в дверном кармане багажного отделения, среди личных вещей, специалисты обнаружили три ножа, два из которых внешне напоминали мачете с длиной клинка 50 и 60 см и один нож в кожаном чехле общей длиной 33 см.

Выявленные предметы переданы представителям таможни для проведения соответствующих экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия процессуальных решений.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендуют гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемные ситуации, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время.