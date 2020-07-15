Происшествия

На беременную псковичку напали три агрессивные собаки

Собаки породы кане-корсо искусали беременную псковичку и ее лабрадора. ЧП произошло в мае, рассказала пострадавшая, Ульяна Андреева, корреспонденту программы «Вести-Псков».

«Три собаки летят на нас. Две вцепились ему в холку, одна нападает сзади на меня», - вспоминает Ульяна Андреева.

Искусанная женщина подала заявление в полицию, зафиксировала укусы. Спустя месяц Ульяна вновь столкнулась с агрессивной троицей. Псы были без поводков и без намордников.

«Одна собака бежит на нас с ребенком, две сбивают с ног хозяина, и тот мне кричит: «Беги, с..., они тебя сейчас загрызут!» - поделилась псковичка.

Ульяна намерена истребовать моральную компенсацию через суд.

Хозяин трех кане-корсо, утверждает одна из местных жительниц, в ответ на жалобы только кроет матом и обзывается. На него не раз жаловались в полицию. Сейчас мужчина с питомцами уехал в отпуск.