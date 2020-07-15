Происшествия

Мужчина скончался в больнице после падения на дорогу в Пскове

На автобусной остановке у дома №51 по улице Максима Горького в Пскове неустановленный гражданин упал на проезжую часть и впоследствии скончался в больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

В настоящее время материал дела находится в производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову.

Установлено, что 14 июля около 14.30 неизвестный гражданин упал на проезжую часть рядом с городским маршрутным автобусом (сцепка) №8. В результате пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, где в тот же день скончался.

Очевидцев произошедшего просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: г. Псков, ул. Инженерная д. 4а, кабинет №309. Звонить по телефонам 596-358 или 02.