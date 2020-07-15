Происшествия

Пропавший опочанин не выходит на связь с родственниками с 3 июля

Продолжается розыск пропавшего 3 июля жителя деревни Ульяново Опочецкого района Бориса Пожарного 1956 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы: на вид 60 лет, рост 180 сантиметров, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.

Был одет: толстовка серого цвета с рукавами оранжевого цвета, черная кепка, черные брюки, черные ботинки с мехом, рюкзак черного цвета. Носит очки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Пожарного, просят обратиться в МО МВД России «Опочецкий» по телефонам: 8-(811-38)-2-17-55, 8-(811-38)-2-22-45 или 02.