Происшествия

Пыталовец лишился свободы за угрозу ножом полицейским

24-летний житель Пыталовского района привлечен к уголовной ответственности за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что 9 февраля мужчина, препятствуя осуществлению сотрудниками полиции своих полномочий по пресечению административного правонарушения, взял в руку нож и, двигаясь в их сторону, высказывал угрозы применения насилия, демонстрируя серьезность своих намерений.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.