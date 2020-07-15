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Пыталовец лишился свободы за угрозу ножом полицейским

16.07.2020 09:17|ПсковКомментариев: 0

24-летний житель Пыталовского района привлечен к уголовной ответственности за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре. 

В суде установлено, что 9 февраля мужчина, препятствуя осуществлению сотрудниками полиции своих полномочий по пресечению административного правонарушения, взял в руку нож и, двигаясь в их сторону, высказывал угрозы применения насилия, демонстрируя серьезность своих намерений.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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