Происшествия

Четыре артснаряда обезвредили в Палкинском районе

Четыре артиллерийских снаряда разного калибра обезврежены в деревне Речевицы Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В указанном населенном пункте были найдены два 122-миллиметровых артснаряда, 76-ти и 57-миллиметровый. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Тем временем великолукские специалисты обезвредили артснаряд калибра 105 мм в деревне Шипулино, артснаряд калибра 76 мм - в деревне Платоново. Кроме того, в деревне Пвлюки Невельского района спасатели обнаружили и обезвредили противотанковую мину ТМ-35.