Происшествия

В салоне связи Пскова обнаружили фальшивку

Три фальшивые пятитысячные купюры обнаружены в Пскове за один день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Поддельные банкноты были обнаружены 15 июля в одном из городских салонов связи, магазине и учреждении. По данным фактам возбуждено уголовное дело и проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Предлагаемые основные правила помогут самостоятельно распознать фальшивые денежные знаки достоинством пять тысяч рублей:

1. Посмотрите купюру на просвет. При рассматривании банкноты достоинством в 5000 рублей таким способом на купонных полях видны водяные знаки: число «5000» - на одном и портрет Муравьева-Амурского на другом. На них есть участки светлее или темнее фона, плавно переходящие друг в друга. Рядом с портретом находится число 5000 и оно более светлое, чем остальные участки водяного знака.

2. Обратите внимание, что в бумагу пятитысячной купюры введена «ныряющая» защитная нить. Ее отдельные участки выходят на поверхность в виде блестящих перламутровых прямоугольников, образующих пунктирную линию. На просвет защитная нить имеет вид ровной темной полоски со светлыми числами 5000.

3. Нащупайте рельефную печать. На банкноте достоинством в 5000 рублей метка для людей с ослабленным зрением, состоящая из двух точек и трех полос, и надпись «Билет банка России» имеют ощутимый рельеф.

4. Найдите микротекст. Если рассматривать пятитысячную купюру с помощью лупы, то линии фонового рисунка переходят в строки микротекста в виде повторяющегося числа 5000. При увеличении в верхней части банкноты виден микротекст, сформированный повторяющимся числом 5000. В нижней части расположены строки микротекста из аббревиатуры ЦБРФ и числа 5000.

5. Проверьте, меняет ли краска свой цвет. На лицевой стороне 5000 купюры герб Хабаровска при наклоне банкноты меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый. Расположив банкноту на уровне глаз под острым углом, на орнаментальной ленте можно увидеть темные буквы РР. При повороте банкноты они становятся светлыми, при наклоне - на однотонном поле появляются многоцветные (радужные) полосы.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, запомните приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02.