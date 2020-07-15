Происшествия

Пропавшая в июле великолукская пенсионерка найдена мертвой в лесу

Розыск великолукской пенсионерки прекращен. Она найдена мертвой в лесном массиве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках утром 7 июля ушла из дома и не вернулась Евгения Кондратьева 1933 года рождения.

По имеющимся данным, 15 июля в лесном массиве, недалеко от деревни Гороховье Великолукского района, было обнаружено ее тело без признаков насильственной смерти. В настоящее время обстоятельства произошедшего и причина смерти пенсионерки устанавливаются.

Полиция выражает благодарность всем, кто оказывал содействие в розыске пенсионерки.