Происшествия

Спад подростковой преступности отмечен в Псковской области

С начала 2020 года в регионе отмечается спад подростковой преступности на 40%. Об этом шла речь сегодня на заседании коллегии УМВД России по Псковской области, где подвели итоги работы полиции за первое полугодие 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«С начала этого года все сотрудники полиции работали в непростых условиях: пришлось столкнуться с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, нести службу по охране общественного порядка в условиях пандемии, обеспечивать безопасность во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. С поставленными задачами органы внутренних дел региона справились. По результатам деятельности в этом полугодии УМВД России по Псковской области заняло 16 место по стране среди органов внутренних дел», - подчеркнул начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Вячеслав Абаренков. По его словам, с начала этого года в регионе отмечается спад подростковой преступности на 40%, раскрыто более 100 преступлений прошлых лет, 5% из них - тяжкие и особо тяжкие. В сфере незаконного оборота наркотических веществ пресечено 565 преступлений, большая часть из которых связана с незаконным сбытом наркотиков, в том числе дистанционным способом. В 2020 сотрудники полиции изъяли более 450 килограмм запрещенных веществ.

«Стоит отметить, что в условиях пандемии и усиленных мер по обеспечению охраны общественного порядка уровень преступности в общественных местах в регионе снизился на 20%, еще на четверть сократилось количество преступлений в общественных местах», - сообщил в докладе Вячеслав Абаренков.

В условиях введенных в регионе ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие впервые прошло в формате видеоконференции. Но это не помешало отметить ряд отличившихся сотрудников полиции: были вручены очередные специальные звания, медали и грамоты за успехи в служебной деятельности, а также 2 медали МВД России «За смелость во имя спасения». Их дистанционно вручили инспекторам отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову - старшему лейтенанту полиции Роману Березкину и лейтенанту полиции Анатолию Гаврилюку - за спасение из горящей квартиры на улице Металлистов двух человек в феврале этого года.