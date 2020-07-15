Происшествия

Два петербуржца угрозами пытались выманить у псковских предпринимателей деньги

Два петербуржца попытались выманить у псковских предпринимателей два с половиной миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 14 июля в городское УМВД обратились двое местных жителей - 30-ти и 29-ти лет. Псковичи рассказали стражам порядка, что являются предпринимателями и хотят подать заявление о вымогательстве крупной суммы денег. Они пояснили, что несколькими часами ранее у жилого дома по Рижскому проспекту в Пскове к ним подошли двое мужчин, и, угрожая, попытались заполучить два с половиной миллиона рублей.

Злоумышленники были установлены и задержаны. Ими оказались жители Санкт-Петербурга - 1997 и 1977 годов рождения.

Сейчас подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.