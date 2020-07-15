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Потерявшуюся в гдовском лесу женщину нашли живой

Потерявшуюся в гдовском лесу женщину нашли живой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

47-летняя женщина заблудилась в лесном массиве 15 июля. Работы по обнаружению потерявшейся были организованы поисково-спасательным отрядом города Гдова и силами полиции, и женщина была обнаружена в тот же день.

Во избежание подобных ситуаций Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, если вы решили отправиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы планируете вернуться – и старайтесь придерживаться сказанных слов.

Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся положительный баланс.

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Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы.

Во время движения надо запоминать ориентиры: без них человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвижения по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.

Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь.

Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу и т.д.

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора или звуки выстрелов, и т.п. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» - вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – к людям.

Самое главное – не паниковать и не терять самообладания.

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Если вы или ваши близкие заблудились в лесу, звоните по единому телефону вызова экстренных оперативных служб «112». Следует отметить, что позвонить на номер «112» можно с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора, или на счету отрицательный баланс. Кроме того, вызов экстренных служб бесплатен.