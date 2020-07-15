Происшествия

Фальшивые 200 евро обнаружили в финучреждении Пскова

В Пскове обнаружены фальшивые евро и рубли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

Так, 16 июля в финансовых учреждениях города обнаружены одна тысячерублевая, две пятитысячные купюры, а также банкнота достоинством 200 евро с признаками подделки. По данным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - отметили в полиции.