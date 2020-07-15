Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Преимущества пенсионной карты
Правила использования газа
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Резиновые сапоги: за и против
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Где купаются псковичи
Карфаген на Рижском проспекте
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
 
 
 
ещё Происшествия 15.07.2020 21:127 На беременную псковичку напали три агрессивные собаки 17.07.2020 09:010 Фальшивые 200 евро обнаружили в финучреждении Пскова 16.07.2020 22:120 Потерявшуюся в гдовском лесу женщину нашли живой 16.07.2020 19:030 Два петербуржца угрозами пытались выманить деньги у псковских бизнесменов 16.07.2020 17:300 Спад подростковой преступности отмечен в Псковской области 16.07.2020 16:460 Задержан петербуржец, десять дней живший с трупом в Усвятах
 
 
 
Самое популярное 14.07.2020 15:2814 Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции 12.07.2020 20:334 Невеста умерла во время свадебного застолья 16.07.2020 10:3611 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41 13.07.2020 15:2319 Хлебозавод закрылся в Псковском районе 11.07.2020 16:440 Труп годовалого ребенка обнаружен в реке в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Фальшивые 200 евро обнаружили в финучреждении Пскова

17.07.2020 09:01|ПсковКомментариев: 0

В Пскове обнаружены фальшивые евро и рубли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД. 

Так, 16 июля в финансовых учреждениях города обнаружены одна тысячерублевая, две пятитысячные купюры, а также банкнота достоинством 200 евро с признаками подделки. По данным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - отметили в полиции. 

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к запрету массовых мероприятий до 28 июля?
В опросе приняло участие 431 человек
17.07.2020, 09:300 На территории лицея №8 в Пскове стало светлее после проверки прокуратуры 17.07.2020, 09:260 Пик эпидемии коронавируса преодолели все российские регионы 17.07.2020, 09:130 Прокуратура проверила сообщения об утилизации опасных отходов в общие контейнеры в Пскове 17.07.2020, 09:010 Фальшивые 200 евро обнаружили в финучреждении Пскова
17.07.2020, 08:473 Следователь рассказала о новых деталях в деле об убийстве царской семьи 17.07.2020, 08:350 Маловероятной назвал эксперт вторую волну коронавируса в России 17.07.2020, 08:230 Отправить россиян в фитнес-клубы за счет бюджета предлагают депутаты 17.07.2020, 08:020 В Госдуму внесен законопроект о преступлениях против пожилых граждан
17.07.2020, 07:473 Эксперт оценил демографические последствия пандемии в России 17.07.2020, 07:360 Псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде без пересадок 17.07.2020, 07:210 Минстрой предлагает законодательно закрепить сохранение исторического облика городов 17.07.2020, 07:135 Число вылечившихся за сутки в 4 раза превысило число заболевших COVID-19 в Псковской области
16.07.2020, 22:120 Потерявшуюся в гдовском лесу женщину нашли живой 16.07.2020, 22:114 Цены на газ повысят с 1 августа в России 16.07.2020, 22:000 Рост спроса на экскурсионные туры по России отмечают эксперты 16.07.2020, 21:400 Современную детскую площадку начали строить на проспекте Гагарина в Великих Луках
16.07.2020, 21:211 Палестину не обнаружили на картах Google 16.07.2020, 21:022 Водитель легкового автомобиля снес ограждение и вылетел на тротуар в Пскове 16.07.2020, 20:316 Проект о преимуществе детей из многодетных семей при зачислении в вузы рассмотрят в Госдуме 16.07.2020, 20:090 Прокуратура проверила соблюдение псковскими предпринимателями закона в сфере ТКО
16.07.2020, 19:520 Названы победители конкурса «Агростартап» в Псковской области 16.07.2020, 19:411 Новые сотрудники поступили на службу в псковскую полицию 16.07.2020, 19:333 Призраки Харви Вайнштейна 16.07.2020, 19:191 Псковская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности
16.07.2020, 19:030 Два петербуржца угрозами пытались выманить деньги у псковских бизнесменов 16.07.2020, 19:021 Губернатор поручил сохранить максимум деревьев при реконструкции улицы Ленина в Великих Луках 16.07.2020, 18:494 Реплика Донецкого: Жулье и городская среда 16.07.2020, 18:440 88 осужденных в Псковской области участвуют в шахматных турнирах
16.07.2020, 18:423 Врач-пульмонолог Анастасия Повторейко может возглавить новую инфекционную больницу в Пскове 16.07.2020, 18:410 Два водителя пострадали в Пскове в столкновении на Коммунальной 16.07.2020, 18:301 Промышленное производство выросло в Псковской области 16.07.2020, 18:221 Европа снова не откроет границы для российских туристов
16.07.2020, 18:162 Более 15 организаций сферы отдыха и оздоровления заключили договоры с регоператором 16.07.2020, 18:100 Жириновский назвал самый подходящий для единого дня голосования месяц 16.07.2020, 18:020 Готовность улицы Инженерной в Пскове составляет 85% 16.07.2020, 18:003 Пенсии ветеранам боевых действий предложили рассчитывать по-новому
16.07.2020, 17:560 «Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному геймингу 16.07.2020, 17:403 В KFC появятся наггетсы из напечатанного на 3D-принтере мяса 16.07.2020, 17:300 Спад подростковой преступности отмечен в Псковской области 16.07.2020, 17:260 Сообщить псковским приставам о должностных преступлениях могут псковичи
16.07.2020, 17:100 В Сбербанке рассказали, как менялось поведение состоятельных клиентов до и во время пандемии 16.07.2020, 17:010 Как использовать электронную подпись, рассказали в Кадастровой палате 16.07.2020, 16:520 Семинар для организаторов сентябрьских выборов прошел в Псковской области 16.07.2020, 16:460 Задержан петербуржец, десять дней живший с трупом в Усвятах
16.07.2020, 16:430 Священник ответил на «неудобный вопрос» о состоянии души изменявшего жене мужчины 16.07.2020, 16:380 В псковской Росгвардии призвали владельцев оружия вовремя оплачивать штрафы 16.07.2020, 16:370 ДТП на площади Героев-десантников в Пскове затруднило движение 16.07.2020, 16:250 Более 400 псковичей стали самозанятыми за две недели
16.07.2020, 16:200 Жаркую погоду без осадков обещают жителям Псковской области 17 июля 16.07.2020, 16:110 Дезинфекцию вокзала провели в Великих Луках 16.07.2020, 16:080 Схема движения городских автобусов в Пскове изменится на один день 16.07.2020, 15:585 Шествие «Бессмертного полка» отменили в России
16.07.2020, 15:571 Пропавшая в июле великолукская пенсионерка найдена мертвой в лесу 16.07.2020, 15:550 Псковский губернатор оценил стеклянный этаж Варлаамовской башни. ФОТО 16.07.2020, 15:460 Движение затруднено у рынка «Нива» из-за ДТП 16.07.2020, 15:310 Суд обязал плюсскую администрацию поставить на учет путепровод
16.07.2020, 15:250 Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий 16.07.2020, 15:200 Фракция ЛДПР готова покинуть областное Собрание, если поступит распоряжение — Антон Минаков 16.07.2020, 14:5612 Губернатор: Было бы очень логично построить мост через Пскову. ВИДЕО 16.07.2020, 14:520 Концерты и конференции будут проводить во Дворе Постникова
16.07.2020, 14:310 Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ 16.07.2020, 14:170 Псковское отделение ЛДПР выступило за сокращение численности депутатов областного Собрания 16.07.2020, 14:030 Сервис по распознаванию снимков компьютерной томографии стал доступен псковичам 16.07.2020, 13:580 О помаде для роста и блеска волос рассказали псковичам
16.07.2020, 13:430 Великолучанин въехал в фонарный столб и получил сотрясение мозга 16.07.2020, 13:323 Антон Минаков: Выборы главы Печорского района прошли для нашего кандидата удовлетворительно 16.07.2020, 13:260 В салоне связи Пскова обнаружили фальшивку 16.07.2020, 13:164 Названы сроки появления препарата от коронавируса в аптеках России
16.07.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 16.07.2020, 13:031 Антон Минаков: ЛДПР защищает не свой кошелек, а интересы граждан 16.07.2020, 12:514 Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ 16.07.2020, 12:441 Псковичи обсуждают новый асфальт в лесу
16.07.2020, 12:280 Псковское УФАС не нашло признаков нарушения закона в действиях «СпецТрансКома» 16.07.2020, 12:110 На неработающие второй месяц фонари жалуются жители деревни Писковичи 16.07.2020, 11:511 В России названы самые востребованные профессии в период коронавируса 16.07.2020, 11:490 Более 9,5 тысяч безработных в Псковской области получают пособие
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.