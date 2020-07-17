Происшествия

В Псковской области поезд насмерть сбил подростка

В Псковской области по факту смертельного железнодорожного травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

15 июля на расстоянии 50 метров от железнодорожного переезда «ст. Насва - ст. Назимово» было найдено тело несовершеннолетнего, который по характеру травм, обнаруженных на теле, был травмирован подвижным составом.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Для устранения условий, способствующих подобным трагедиям, по результатам расследования уголовного дела будут внесены представления в соответствующие органы профилактики, добавили в ведомстве.

Следственное управление обращается к гражданам с призывом соблюдать правила нахождения на железной дороге.