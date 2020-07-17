Происшествия

Контрабанду 30 тысяч евро предотвратили псковские таможенники

Скрытые от таможенного контроля 30 тысяч евро обнаружены в микроавтобусе на таможенном посту МАПП Бурачки на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Гражданин РФ, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на микроавтобусе, не задекларировал ввозимую валюту. Транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При анализе полученного рентгеновского изображения сотрудники таможни предположили наличие в салоне скрытого от таможенного контроля товара.

Таможенный досмотр подтвердил нахождение в подголовнике сидения свертка. Внутри были обнаружили 3 пачки, содержащие 580 купюр номиналом по 50 евро каждая и 10 купюр номиналом по 100 евро каждая. Общее количество купюр составило 590 штук, общая сумма - 30 тысяч евро.

По факту контрабанды наличных денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 200.1. Уголовного кодекса Российской Федерации.