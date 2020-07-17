Происшествия

Пскович добровольно перевел мошеннику 350 тысяч рублей

Крупных денежных сумм не досчитались жители Псковской области после общения с мнимыми банковскими служащими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 39-летнему жителю Псковского района 13 июля позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что якобы во избежание незаконной транзакции средств нужно незамедлительно перевести их на безопасный счет. В итоге мужчина доверился незнакомцу, снял наличные 350 тысяч рублей и через банкомат перевел их на указанный ему счет. Потом он понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме 15 июля 31-летняя жительница Островского района лишилась 167 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали еще несколько жителей области, добавили в ведомстве.