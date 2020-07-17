Происшествия

Пскович ушел из областной больницы и пропал

Псковская полиция разыскивает Геннадия Баранова 1960 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

Этот житель деревни Гверздонь Псковского района 1 июня ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, темные, с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет: черная куртка, белые брюки, темные сандалии.

Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.