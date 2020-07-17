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На границе в Псковской области задержали нелегалов из стран Ближнего Востока

17.07.2020 14:38|ПсковКомментариев: 0

В Себежском районе пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. 

В районе населенного пункта Байдаково, в нескольких десятках метров от российско-белорусской границы псковские пограничники задержали четырех выходцев из стран Ближнего Востока, направлявшихся в сторону сопредельного государства на легковом автомобиле в сопровождении 25-летнего гражданина России.

Правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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