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Активиста «Яблока» оштрафовали за публикацию фейка о количестве ИВЛ в Пскове

Активиста партии «Яблока» Николая Кузьмина оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсетях информации о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в инфекционной больнице в Пскове. Такое решение принял сегодня, 17 июля, Псковский городской суд по соответствующему административному делу. Об этом Николай Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале.

Он также указал, что прокурор в ходе рассмотрения дела задал вопрос, что ему мешало сказать о проблеме нехватки аппаратов ИВЛ лично в соцсетях губернатора. «К сожалению, часть людей, задающих там неудобные вопросы, уходят в блок», - ответил на это Николай Кузьмин в своем канале.

Отметим, что Николаю Кузьмину вменяли злоупотребление свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ) - распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

В протоколе говорится, что 16 марта он «в открытом доступе констатировал факт, что при всплеске заболевания пациентам придется рассчитывать только на скрытые ресурсы собственного организма». Также в документе указано, что после этого поста на активиста пожаловались десятки псковичей.

Добавим, что, согласно КоАП РФ, распространение фейков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения. Таким образом, Николай Кузьмин получил минимально возможное наказание.