Происшествия

Житель Опочецкого района ушел из дома и не вернулся

16 июля ушел из дома по улице Полярной в деревне Глубокое Опочецкого района и до настоящего времени не выходит на связь с родственниками Владимир Величко 1961 года рождения. Об этом сообщает ОУР МО МВД России «Опочецкий».

На вид мужчине 60 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие, седые. Пропавший хромает на правую ногу, нет трех верхних зубов, говорит невнятно.

Был одет в серые спортивные брюки, темно-синюю куртку с белыми полосками на манжетах и резинке внизу куртки, футболку светло-коричневого цвета, сланцы черного цвета.

Всех, кто видел пропавшего и может сообщить какую-либо информацию о нем, просят сообщить по телефону 02.