Происшествия

Мужчина задержан за кражу спиртного из магазина на ул. Я. Фабрициуса

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 17 июля находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Я.Фабрициуса поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.