Происшествия

Собор Святых Петра и Павла горит во Франции

Во французском городе Нант на западе Франции горит собор Святых Петра и Павла, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Фото: REUTERS/Jean Barenton

На борьбу с огнем направлены два пожарных подразделения. Издание France Bleu Loire Océan уточняет, что возгорание тушат 60 пожарных и не менее шести машин.

Сигнал о возгорании поступил примерно в 07.44.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором заметно, как из окна между двумя башнями собора видно густой черный дым.

Финансовое издание Russian Market также опубликовало видео пожара на своей странице в Twitter. На кадрах видно, что огонь полыхает внутри собора.

Отмечается, что первый пожар произошел в соборе в 1972 году, с огнем боролись пять часов. Здание было закрыто в течение трех лет и было открыто для богослужений в 1985 году.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.

Напомним, в прошлом году, 15 апреля, произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Потушить его удалось только на следующий день.