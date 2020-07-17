Происшествия

Психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян найдена мертвой в шикарном отеле

В одном из номеров элитного отеля в центре Москвы нашли тело известной психотерапевта-экстрасенса, блогера Анны Амбарцумян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причина смерти - передозировка», - сказал собеседник агентства. Следователи начали проверку.

По данным РЕН ТВ, тело девушки было найдено спустя пять часов после смерти. Рядом с Амбарцумян находились таблетки «Нурофен». В элитном номере Амбарцумян была не одна. Личность человека, с которым она пришла в отель, устанавливается.

Девушка выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении и вела популярный блог в Instagram — на него подписаны 367 тысяч человек. На ее странице - сплошь шикарные интерьеры, дорогая одежда и роскошные авто. Некоторые фото и видео - пикантного характера. Амбарцумян отмечала свое присутствие в самых дорогих отелях. Например, в дубайском Burj Al Arab.