20-летняя фигуристка, найденная мертвой в Москве, страдала лунатизмом и эпилепсией

20-летняя чемпионки мира среди юниоров парном катании Екатерина Александровская, найденная мертвой в Москве, страдала лунатизмом и эпилепсией, сообщает ТАСС.
Терапию девушке начали проводить в январе, тогда же ей запретили вообще выходить на лед.
По словам тренера Андрея Хекало, у чемпионки также был сомнамбулизм. «Не исключаю, что смерть могла быть связана с лунатизмом», - приводит слова наставника РБК.
Заключения судмедэкпертов о точных причинах смерти пока не появилось.
Как сообщалось, тело спортсменки обнаружили под окнами ее дома. В квартире нашлась предсмертная записка.
Фигуристке было 20 лет. По некоторым данным, Катя страдала от депрессии из-за спортивных неудач.