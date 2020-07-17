Происшествия

Продолжается розыск пропавшего после посещения больницы мужчины из Псковского района

Продолжается розыск ушедшего из больницы жителя из Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову разыскивает Баранова Геннадия Борисовича, 1960 года рождения.

Этот житель деревни Гверздонь Псковского района 1 июня 2020 года ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, темные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет: куртка черная, брюки белые, сандалии темные.

Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Г.Б.Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.