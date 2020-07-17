Происшествия

Пскович пытался вынести спиртное из магазина на улице Труда

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 18 июля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 52-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.