Происшествия

Четыре жителя Псковской области повторно сели за руль авто в нетрезвом виде

В Великих Луках и в ряде районов Псковской области дорожной полицией выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, количество выявленных нетрезвых водителей на дорогах региона за последние несколько дней не может не вызывать серьезную озабоченность.

В Великих Луках вечером 18 июля у дома по улице Молодежной полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ-2109», которой управлял нетрезвый молодой человек, 1990 года рождения.

В Великих Луках также 18 июля по улице Автомобильной на автомобиле «Рено Кангу» следовал 51-летний великолучанин, который тоже был в нетрезвом виде. А в Порхове днем 18 июля по улице Бельский тракт на скутере «Трейсер» без номеров государственной регистрации ехал 34-летний местный житель. Выяснилось, что этот мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Новоржевском районе 18 июля в деревне Выбор стражи порядка остановили «Шевроле Клан». За рулем иномарки оказался житель Ленинградской области, 1982 года рождения. И он управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии.

По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.