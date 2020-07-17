Происшествия

Пьяный порхович попытался похитить велосипед с парковки в Пскове

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в попытке кражи велосипеда в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, в ночь на 17 июля в Пскове у дома по улице Набережная реки Великой пеший наряд полиции обратил внимание на незнакомца, который пытался похитить велосипед, прикрепленный блокировочным тросиком на парковке. Он уже успел снять колесо.

Увидев стражей порядка, молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, решил бежать, но был задержан. Установлено, что подозреваемым является уроженец Порховского района 2000 года рождения, ранее он был судим за кражу. Задержанный дал признательные показания. Как выяснилось, велосипед принадлежит псковичке 1961 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.