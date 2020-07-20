Происшествия

Хромающего опочанина ищет полиция

Псковская полиция продолжает поиски 59-летнего Владимира Величко, который не выходит на связь с родственниками с 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, мужчина ушел из дома по улице Полярной в деревне Глубокое Опочецкого района 16 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие, седые.

Особые приметы: хромает на правую ногу, отсутствуют три верхних зуба, говорит невнятно.

Был одет: серые спортивные брюки, темно-синяя куртка с белыми полосками на манжетах, светло-коричневая футболка, сланцы черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Величко, просят обратиться по телефонам: (811-38) 2-17-55 или 02.