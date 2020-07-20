Происшествия

Полиция поймала «целительницу», обманувшую великолукскую пенсионерку

В Великих Луках полицией раскрыто мошенничество, совершенное в отношении пожилой местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщалось ранее, в Великих Луках 14 июля в период с 12.00 до 13.00 в дом по улице Яна Арно к горожанке 1936 года рождения зашла неизвестная женщина. Она заявила, что видит на хозяйке поручу и готова ее снять. Однако попросила оплатить услугу и завладела в общей сложности 28 тысячами рублей, принадлежавшими великолучанке. После окончания «сеанса» пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейским удалось установить подозреваемую в совершении этого преступления. Это безработная, ранее судимая за кражу жительница Куньинского района 1986 года рождения. Она дала признательные показания. Часть похищенных денег изъята. Ведется следствие.