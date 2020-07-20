Происшествия

Двое печерян незаконно зарегистрировали в квартире узбека

В Псковской области полиция установила подозреваемых в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся сведениям, в городе Печоры в квартире дома по улице Солнечной двое местных жителей 1971 и 1978 годов рождения, фиктивно зарегистрировали гражданина Республики Узбекистан. Они дали признательные показания.

А в Пскове в квартире дома по улице Максима Горького 20-летняя не работающая горожанка осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Армения. По данным фактам проводятся проверки.

Нарушение миграционного законодательства выявлено также в Гдовском районе. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.