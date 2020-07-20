Происшествия

Нежилой дом подожгли на улице Герцена в Пскове

Нежилой дом подожгли в Пскове на улице Герцена, 20. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, информация о возгорании поступила 18 июля в 18.42.

В нежилом доме огнем повреждена кровля по всей площади. В соседнем доме оплавлен сайдинг. Причиной пожара стал поджог.

В тот же день в 18.00 произошел пожар в деревне Середка (Псковский район). В одноэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире огнем поврежден компрессор холодильника. Причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования.

19 июля в 06.48 в Великолукском районе в деревне Дубрава-2 тоже горел жилой дом. Повреждена кровля по всей площади. Помещение выгорело изнутри. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

А в деревне Полибино без кровли осталась баня, выгорел предбанник. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии в двухкомнатной квартире огнем повреждены потолок и стены. Причина - нарушения правил безопасности при эксплуатации газовой плиты.