Происшествия

Отец и сын ограбили дом в Новосокольническом районе

Полиция установила подозреваемых в кражах имущества в ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в деревне Борисово Новосокольнического района из дачного дома была совершена кража двух электродвигателей, бензотриммера, инструментов, газового баллона. Причиненный ущерб уточняется. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены двое жителей Новосокольнического района, подозреваемых в этом противоправном деянии. Ими оказались 61-летний безработный мужчина и его 30-летний сын. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного изъята.

А в Псковском районе полицией задержан ранее судимый местный житель 1957 года рождения, который подозревается в двух кражах имущества из домов в деревне Быстрецово Псковского района. В жилища он проникал путем срыва навесного замка или разбития оконного текла. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование.

Также полиция раскрыла кражи в Стругокрасненском и Великолукском районах.