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Островичка доверилась незнакомцам и лишилась 70 тысяч рублей

20.07.2020 15:29|ПсковКомментариев: 0

Несколько жителей Псковской области доверились незнакомцам и лишились денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Так, 45-летнему жителю Пскова 16 июля позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. По версии следствия, мошенник под предлогом предотвращения незаконной транзакции денежных средств обманным путем завладел принадлежащими горожанину деньгами в сумме 66 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме жительница Острова 1958 года рождения лишилась с банковской карты 70 тысяч рублей, а 40-летний житель Псковского района - 28 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали и несколько других жителей области.

В этой связи полиция предостерегает наших сограждан: во избежание серьезных неприятностей при общении с незнакомцам в Сети или по телефону ни под какими предлогами не сообщайте им сведения персонального характера и реквизиты своих банковских карт.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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