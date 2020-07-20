Происшествия

Нидерландец задержан при попытке пересечь границу в Псковской области

Псковские пограничники и их латвийские коллеги задержали иностранца за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Бурачки пограничники задержали 37–летнего подданного Королевства Нидерланды, который следовал из Латвии в Россию вдоль железнодорожного полотна в обход одноименного пункта пропуска. Как пояснил сам задержанный, он направлялся в Россию в поисках лучших условий жизни.

Молодой человек знал, что въезд в Россию ему ограничен за совершенное ранее аналогичное преступление. В 2011 году он уже пытался незаконно попасть на территорию страны, но также был задержан и привлечен к уголовной ответственности, а после отбывания наказания выдворен из страны с запретом въезда.

В отношении иностранца решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.