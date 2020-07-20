Происшествия

Из-за пригоревшей еды псковичи вызвали пожарных на улицу Шестака

Из-за пригоревшей еды псковичи вызвали пожарных на улицу Шестака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

На место прибыли две пожарные машины и полиция, передает корреспондент ПЛН.