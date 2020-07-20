Происшествия

Псковичу грозит пожизненный срок за изнасилование, убийство и кражу

36-летнего жителя города Пскова будут судить за кражу, изнасилование и убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале августа 2019 года обвиняемый, придя в состоянии алкогольного опьянения в квартиру, расположенную в доме по улице Инженерной в Пскове, к проживавшей отдельно 18-летней дочери своей сожительницы. После отказа вступить с ним в половую связь, он изнасиловал девушку, а также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Затем, желая скрыть совершенное преступление, злоумышленник убил потерпевшую, нанеся ей несколько ударов ножом в шею, поджег находившиеся в квартире предметы, открыл конфорки газовой плиты, полагая, что взрывом будут уничтожены следы преступлений, и скрылся.

В результате в квартире произошел пожар, однако взрыва газа удалось избежать благодаря своевременному прибытию на место пожарных расчетов, которые и обнаружили там труп девушки.

Кроме того, в июле 2019 года обвиняемый, незаконно проникнув в бытовку на территории ПАО «Псковский завод механических приводов», похитил из нее строительные инструменты, которые позже продал, потратив вырученные деньги на собственные нужды.

Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.