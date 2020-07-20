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Псковичу грозит пожизненный срок за изнасилование, убийство и кражу

21.07.2020 09:04|ПсковКомментариев: 0

36-летнего жителя города Пскова будут судить за кражу, изнасилование и убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре. 

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале августа 2019 года обвиняемый, придя в состоянии алкогольного опьянения в квартиру, расположенную в доме по улице Инженерной в Пскове, к проживавшей отдельно 18-летней дочери своей сожительницы. После отказа вступить с ним в половую связь, он изнасиловал девушку, а также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Затем, желая скрыть совершенное преступление, злоумышленник убил потерпевшую, нанеся ей несколько ударов ножом в шею, поджег находившиеся в квартире предметы, открыл конфорки газовой плиты, полагая, что взрывом будут уничтожены следы преступлений, и скрылся.

В результате в квартире произошел пожар, однако взрыва газа удалось избежать благодаря своевременному прибытию на место пожарных расчетов, которые и обнаружили там труп девушки.

Кроме того, в июле 2019 года обвиняемый, незаконно проникнув в бытовку на территории ПАО «Псковский завод механических приводов», похитил из нее строительные инструменты, которые позже продал, потратив вырученные деньги на собственные нужды.

Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги: #прокуратура #суд #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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