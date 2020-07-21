Происшествия

Ограбивших великолукского бизнесмена петербуржцев подозревают в убийстве 100-летнего ветерана

Преступники, совершившие разбойное нападение на великолукского бизнесмена Бориса Каракаева, подозреваются еще в ряде тяжких преступлений.

Так, преступники напали на 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его 80-летнюю сестру в их доме. Они пытали своих жертв с целью ограбления. Песков получил черепно-мозговую травму, а его сестра, предположительно, задохнулась из-за кляпа во рту. Сейчас состояние Пескова удовлетворительное, сообщает «Газета.ру».

Смотрите также Жители Петербурга совершили разбойное нападение на крупного великолукского бизнесмена



Преступников также подозревают в ограблении и убийстве 100-летнего ветерана в Башкирии. По версии следствия, в день трагедии мужчина находился в своем частном доме в селе Леуза Кигинского района. Внезапно к нему ворвались неизвестные. По предварительным данным, они пытали ветерана, связав ему руки, а потом ударили тяжелым предметом по голове, отчего тот скончался. Злоумышленники ограбили мужчину на один миллион рублей и скрылись с места преступления. Тело ветерана обнаружили 9 июля соседи, которые обратили внимание, что он долгое время не появлялся во дворе.