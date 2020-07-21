Происшествия

Труп мужчины с черепно-мозговой травмой найден на одной из улиц Невеля

Тело 52-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой обнаружено возле одного из домов в городе Невеле. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего сметь человека), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 45-летний знакомый потерпевшего, который указанным вечером, находясь вместе с последним в гостях, поссорился и нанес ему множество ударов палкой и ногами по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время по ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.