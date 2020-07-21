Происшествия

Пропавший в начале июля опочецкий пенсионер найден мертвым

64-летнего Бориса Пожарного нашли мертвым в лесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Житель деревни Ульяново Опочецкого района с 3 июля отсутствовал по месту жительства и не выходил на связь с родственниками. По имеющимся данным, в результате поисковых мероприятий его труп был обнаружен в лесном массиве, недалеко от деревень Духново и Ульяново. В настоящее время все обстоятельства произошедшего и причина смерти пенсионера устанавливаются.

Кроме того, найден живым пропавший 16 июля в деревне Глубокое Опочецкого района Владимир Величко. Его нашли в лесном массиве, в окрестностях деревни Глубокое.

Полиция выражает благодарность всем, кто оказывал содействие в розыске этих людей.