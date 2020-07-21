Происшествия

Женскую сумку похитил невельчанин из незапертого «Ховера»

Полиция задержала укравшего женскую сумочку невельчанина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в деревне Опухлики 20 июля в период с 12.00 до 13.00 из автомашины «Ховер», стоявшей у дома, была похищена женская сумочка, в которой находилось более восьми тысяч рублей, мобильный телефон и кольцо с янтарем. Причиненный ущерб составил около 20 тысяч рублей. По имеющимся данным, в тот момент иномарка оказалась незакрытой.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу местный житель 1979 года рождения. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.