Происшествия

Крупной суммы лишилась псковичка после общения с мошенниками

Крупной суммы лишилась псковичка после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 17 июля горожанке позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков. И под предлогом предотвращения незаконной транзакции средств завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 190 тысяч рублей. Пожилая псковичка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

«Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали и несколько других жителей области, которые пытались осуществить операции купли-продажи товаров через Интернет. К сожалению, потерпевшие пренебрегли элементарными правилами безопасности при общении с незнакомцами, которые воспользовались доверчивостью людей и похитили их деньги», - отметили в ведомстве.